عبدالرحيم علي يهنئ البابا فرنسيس بعيد الميلاد المجيد

السبت 24/ديسمبر/2022 - 09:56 م

هنَّأ الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير"البوابة نيوز"، وداليا عبد الرحيم رئيس التحرير، البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، والبطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، والمطران سامي فوزي، مطران الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال أفريقيا والقرن الإفريقي، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

كما هنأ "علي" الأنبا ثيودورس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، والأب بولس ساتي، المُدبر البطريركي للكلدان في مصر، والأب الربان فيليبس عيسى، كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم السريان الأرثوذكس بمصر؛ وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.