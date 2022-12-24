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السبت 24 ديسمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

عبدالرحيم علي يهنئ البابا فرنسيس بعيد الميلاد المجيد

البوابة نيوز
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هنَّأ الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير"البوابة نيوز"، وداليا عبد الرحيم رئيس التحرير، البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، والبطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، والمطران سامي فوزي، مطران الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال أفريقيا والقرن الإفريقي، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

 كما هنأ "علي" الأنبا ثيودورس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، والأب بولس ساتي، المُدبر البطريركي للكلدان في مصر، والأب الربان فيليبس عيسى، كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم السريان الأرثوذكس بمصر؛ وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

عيد الميلاد المجيد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي الأقباط الكاثوليك