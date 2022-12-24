"الشباب المصري" تعلن انضمامها إلى التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

السبت 24/ديسمبر/2022 - 02:05 م

أعلنت مؤسسة مجلس الشباب المصري للتنمية برئاسة الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، اليوم السبت، الانضمام إلى التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، وذلك بعد توقيع مذكرة تفاهم بحضور الدكتورة نهى طلعت عبدالقوي أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، وبمشاركة أعضاء مجلس أمناء مجلس الشباب المصري الممثلين في الدكتورة راندا فخر الدين، النائبة دينا هلالي عضو مجلس الشيوخ، النائبة مي رشدي عضو مجلس النواب، النائب علاء قريطم عضو مجلس النواب إلى جانب فريق عمل المجلس محمود ممدوح، مي عجلان، محمد سيف، كيرولس نبيل، وليد عتلم.

وفي ذلك السياق، أوضح الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، أنه لشرف كبير انضمام مؤسسة مجلس الشباب المصري إلى التحالف الوطني والذي يعتبر المظلة الكبرى لتنسيق عمل وتوحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني في مصر، خاصة بعد إعلان السيد رئيس الجمهورية عن عام 2022 عاما للمجتمع المدني وخلاله تم تدشين التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأضاف ممدوح، أن مجلس الشباب المصري هو أحد أكبر مؤسسات المجتمع المدني الشبابية في مصر حيث يمتلك المجلس عدد كبير من المتطوعين داخل جميع المحافظات كما بلغ عدد المستفيدين من البرامج التدريبية التي قدمها المجلس منذ تدشينه في عام 2016 أكثر من 94 ألف مستفيد ويسعى المجلس إلى أن يكون الكيان الحاضن لكافة الشباب المصري والمعبر عن طموحاته وأحلامه، وذلك وفق أسس تؤمن بحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.

وتابع ممدوح، أن لدى مجلس الشباب المصري محاور أساسية للعمل مع التحالف الوطني خلال المرحلة القادمة تتمثل في توسيع قاعدة الشباب المستفيدين من كافة البرامج التأهيلية التي يعمل المجلس على تقديمها داخل جميع المحافظات، وذلك لزيادة عدد الكوادر الشبابية المؤهلة داخل المجتمع بجانب رفع وعي الفئات المختلفة حول حقوق الإنسان ونشر التوعية بها خاصة بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب التنسيق والتعاون مع الأعضاء داخل التحالف الوطني من المؤسسات والاتحادات لتوحيد الجهود في ملفات الإصلاح والتنمية.

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