حمدي هيكل: انتظروني بشخصية جديدة ومتنوعة في "سوق الكانتو" مع أمير كرارة

الجمعة 23/ديسمبر/2022 - 01:40 ص

كشف الفنان حمدي هيكل عن شخصيته في مسلسل" سوق الكانتو “في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" وقال إنه يقدم شخصية تُدعي"حسونة" متنوعة وجديدة عن أي دور قدمه من قبل ما بين الخير والشر، من خلال سيناريو الحلقات تكشف عن صراع في فترة أو حقبة زمنية قديمة لسوق الكانتو في فترة الثلاثينات، واستعراض علاقات الناس في هذه الفترة الزمنية.

وأشار "هيكل" أنه سعيد جدًا بالعمل مع المخرج حسين المنباوي، وهو ثالث عمل ليا وهم كالآتي كان أولهم “عمهم” مع محمد عادل إمام، ومسلسل جزيرة غمام مع طارق لطفي، وأخيرًا مع أمير كرارة في" سوق الكانتو" فهو مخرج متطور ومتنوع مع الممثلين في الكواليس.

وأوضح "هيكل "أنه لا يقبل إلا العمل الذي يضيف لأرشيفه ومسيرته الفنية، والجمهور هو أساس الفنان في كل دور يقوم به إما بالرفض أو القبول.



يذكر أن آخر أعمال الفنان حمدي "هيكل" فيلم "عمهم" آخر أعمال الفنان حمدي هيكل من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، ويشارك في بطولته مع محمد إمام، كل من سيد رجب، محمد لطفي، محمد سلام، هدى المفتى، آيتن عامر، باسم سمرة، رياض الخولي، أحمد خالد صالح، محمد ثروت، الشحات مبروك.