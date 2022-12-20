باحث يحصل على الدكتوراة حول التوغل الإيراني في دول القرن الإفريقي

الثلاثاء 20/ديسمبر/2022 - 06:05 م

منحت كلية وستمنستر للتربية والتدريب البريطانية درجة الدكتوراة والزمالة بتقدير عام امتياز للباحث المصري إبراهيم مطر في العلوم السياسية.

ويعتبر الدكتور إبراهيم مطر، أول باحث مصري وعربي يحصل على الزمالة من الكلية، وذلك نظرًا لتقديمه عدد من النتائج الهامة من خلال رسالة الدكتوراة والتي حملت عنوان (التوغل الإيراني في دول القرن الإفريقي وتداعياته الداخلية على الوطن العربي)، فضلًا عن صياغته أطروحة الدكتوراة وفق المنهج العلمي وباستخدام أدوات منهجية عززت من مصداقية النتائج والتوصيات.



كما تقدم الدكتور إبراهيم مطر بمجموعة من الابحاث المتميزة في العلوم السياسية لكلية وستمنستر البريطانية التي حملت نتائج وتوصيات هامة لقضايا تخص أزمات الشرق الأوسط وطرح عدد من الحلول الجذرية لها، وقد خلصت رسالة الدكتوراة لعدد من النتائج جاء أبرزها.. تسعى إيران لزيادة نفوذها في منطقة القرن الأفريقي والترويج لنفسها كقوة اقتصادية يمكنها أن تقدم الدعم للدول الأفريقية.



القاعدة العسكرية التي تمتلكها إيران في إريتريا مكنتها من دعم الحوثيين خلال عاصفة الحزم.

تمكنت إيران من نشر المذهب الشيعي في بعض الدول الأفريقية التي لم يكن بها وجود شيعي من قبل.

الوجود الإيراني في القرن الافريقي له تاثير مباشر على الأمن القومي العربي وخاصة دول الخليج.

نجاح إيران في استخدام الأداة الثقافية عن طريق تقديم نفسها للدول الأفريقية بأنها دولة مسلمة تواجه اضهاد من الغرب والولايات المتحدة الأمريكية وهو ما ساهم في تعميق العلاقات الإيرانية الأفريقية.

تسعى إيران لاستقطاب دول القرن الافريقي في المحافل الدولية لإنقاذها من تمرير عقوبات دولية عليها في ملفات حقوق الإنسان وبرنامجها النووي

يذكر أن كلية وستمنستر للتعليم والتدريب من كبرى المؤسسات البريطانية التعليمية المعتمدة في المملكة المتحدة وعلى الصعيد العالمي، كما أنها مدرجة في سجل الحكومة البريطانية لمقدمي التعلم كمزود تعليمي معتمد في المملكة المتحدة، كما تخرج منها المئات من الباحثين المتميزين في مجال العلوم السياسية على مستوى العالم .