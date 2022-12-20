جلوبال فاينانس: البنك التجاري الدولي "الأفضل في مصر" لعام 2022

الثلاثاء 20/ديسمبر/2022 - 03:48 م

أعلنت مؤسسة جلوبال فاينانس العالمية ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية، منحها جائزة أفضل بنك في مصر لعام 2022 للبنك التجاري الدولي مصر CIB، وذلك تقديراً لجهوده في مجال تطوير خدماته المصرفية الحديثة والمبتكرة والمساهمة الاجتماعية.

وذكرت المجلة في حيثيات منح الجائزة المرموقة، أن التجاري الدولي استمر في تفوقه بقطاع الخدمات المصرفية الرقمية المقدمة للأفراد في مصر للعام 2022، بجانب برامج الاستدامة والتطور والرؤية المصرفية بجانب حجم أعمال البنك ونمو القطاع المصرفي بشكل كبير خلال السنوات الماضية.

وتسلم الجائزة عمرو الجنايني الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بالبنك التجاري الدولي- مصر CIB حيث أعرب الجناينى عن غامر سعادته بحصول البنك على جائزة أفضل بنك في مصر لعام 2022 والتي جاءت نتيجة لجهود حثيثة من كافة العاملين بالبنك .

وقال: "سعداء وفخورين بالحصول على هذا التقدير العالمي الذى يُعدُّ بمَثابة شهادة لقدرة مصر والمصريين للمنافسة عالمياً ".

وأضاف الجنايني بحفل تسلمه الجائزة أن الجائزة الأخيرة تنضم لجوائز أخرى عديدة حصل عليها التجاري الدولي، بسبب تفوقه الدائم والنمو السريع في الاستثمارات والمحافظ المالية ومحافظ الاستثمار ومعدلات النمو والأرباح.

وشدد الجنايني على أن البنك التجاري الدولي يلتزم بأعلى وأحدث وأرقى نظم الإدارة والعمل، بالإضافة لدوره الاجتماعي الكبير في مصر، وهو ما أهله ليصبح أكبر بنك خاص في مصر وضمن البنوك الكبرى في المنطقة.

ولفت الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي أن البنك التجاري الدولي قفز عدة خطوات للأمام وشارك في كافة مبادرات البنك المركزي للتخفيف من آثار جائحة كورونا وتبعات الحرب الروسية، لافتاً أن البنك ملتزم بالتفوق و تقديم كل ما هو جديد من خدمات لعملائه.

ويشغل عمرو الجناينى منصب الرئيس التنفيذى - القطاع المؤسسي بالبنك التجارى الدولى، منذ عام 2017 بما يتطلبه هذا الدور من قيادة وتوجيه، عمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للبنك.

يشار أن البنك التجاري الدولي (CIB) هو بنك مصري، يعد من أكبر بنوك القطاع الخاص المصري، يعمل على تقديم مجموعة واسعة ومتميزة من المنتجات والخدمات البنكية لعملائه من الأفراد وأصحاب الثروات والمؤسسات والشركات بمختلف أنواعها، يدبر البنك التجارى الدولى حلول مناسبة ونزيهة لكافة الاحتياجات المالية لعملائه وبرؤية خبيرة في سوق المال.

وتعتمد مجلة جلوبل فاينانس في تقييمها لأكثر البنوك على التصنيفات الائتمانية طويلة المدى للبنوك من قبل وكالات التصنيف العالمية موديز و فيتش و"ستاندرد أند بورز" وكذا محافظ القروض والاستثمار والخدمات الإلكترونية ومدى التسهيلات.