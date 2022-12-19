ads
الإثنين 19 ديسمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

بعد تحذير المركزى للمصدرين.. استقرار أسعار الذهب اليوم الإثنين

الذهب
الذهب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقر  سعر الذهب اليوم في مصر، بداية تعاملات اليوم الإثنين، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21، نحو  1750 جنيها.

وحذر البنك المركزي مصدري الذهب الذين لا يجلبون الدولار للبنوك المصرية من حصيلة التصدير بوضع أسمائهم في قوائم الإخفاق. 

سعر الذهب اليوم الأثنين  فى السوق السوداء

سجل سعر الذهب عيار 21 في محلات الصاغة 1750 جنيها للجرام دون احتساب المصنعية، مقارنةً بتعاملات أمس الأحد التي سجل خلالها 1780 جنيها.

سعر الذهب اليوم عيار 18 و14 في مصر
فيما سجل سعر الذهب اليوم عيار 18 نحو 1500 جنيه، وسجل سعر الجرام عيار 14 نحو 1167 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 24 في مصر
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 الذي يحظَى بأقل طلبٍ من قِبل المصريين نحو 2000 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر
وسجل سعر الجنيه الذهب 14000 جنيه بالسوق المحلية.

سعر أوقية وكيلو الذهب في مصر
وسجل سعر أوقية الذهب نحو 62 ألف جنيه، فيما سجل سعر كيلو الذهب نحو 2000 ألف جنيه.

متوسط أسعار المصنعية والدمغة في محلات الصاغة في مصر .
 

جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيا المصنعية
ads