تعرف على أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الأحد 18 ديسمبر

الأحد 18/ديسمبر/2022 - 08:31 م

استقر سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022، ليتماشى مع استقرار الدولار مقابل الجنيه، نتيجة موافقة البنك الدولي على عقد اتفاق تمويل مدته 46 شهرا لمصر، في إطار تسهيل الصندوق الممدد بقيمة 2350 مليون وحدة حقوق سحب خاصة أي ما يعادل 3 مليارات دولار أمريكي.

سعر الذهب اليوم في مصر



سجل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 1800 جنيه.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 سعر 2006 جنيهات.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 سعر 1542 جنيها.

سجل الجنيه الذهب في مصر سعر 14400 جنيه.

سعر الذهب عالميا

سجلت الأونصة سعر 1793 دولارًا.