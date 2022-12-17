استعدادا لكأس آسيا.. الكويت للكرة الشاطئية يعسكر في القاهرة

السبت 17/ديسمبر/2022 - 10:28 م

وصل منتخب الكويت للكرة الشاطئية إلى مصر، لإقامة معسكر تدريبي استعدادا للمشاركة في بطولة كأس آسيا والبطولة العربية للكرة الشاطئية.

ومن المقرر أن يخوض منتخب الكويت المعسكر على مرحلتين، المرحلة الأولى في القاهرة، والمرحلة الثانية في الإسكندرية.

ويخوض المنتخب الكويتي 5 مباريات ودية خلال المعسكر من ضمنها مواجهة منتخب مصر.

وتضم بعثة المنتخب الكويتي في مصر كلا من:

ويترأس بعثة المنتخب الكويتي الدكتور محمد بو عباس، وسعود سليمان العون مدير المنتخب.

وجاءت قائمة المنتخب الكويتي كالتالي:

محمد علي عبدالحميد، محمد يوسف احمد الشاعر، عبدالله خالد عباس، مهدي صالح مهدي، مشعل ضياء الشافعي، فيصل غازي فيصل، حمد عبدالرضا عباس، عمر عادل عبدالله، عبدالعزيز سعدون سعود، جاسن وليد جاسم، محمد احمد درويش، عمار بوسف، محمد سبتي الكندري، عبدالعزيز فهد السدرة، شملان طارق كندي.

ويتكون الجهاز الفني من أحمد محمد عبدالرازق المدير الفني السابق لمنتخب مصر، والذي نجح بالوصول للفراعنة للمركز الخامس عالميا.



وكان المنتخب الكويتي تعاقد مع أحمد عبدالرزاق من عام 2019، ويعتبر عبدالرازق أول مدرب مصرى يتولي تدريب منتخب الكويت منذ أكثر من 30 عاما بعد سابق تولى المهمة من قبل طه الطوخي فى الماضى.

ويعاونه كل من: سليم العياري مدرب اللياقة البدنية، طارق ريكان الخالدي مدرب حراس مرمي، علي تركي الفندي اخصائي علاج طبيعي، أحمد جابر اشكناني إداري المنتخب و وائل رياض إداري، وسامي فتوح عامل تجهيزات، عبدالعزيز أمان حكم.