الرابطة الطبية الأوروبية بالشرق الأوسط: كورونا عاد بقوة في الصين.. وارتفع الإصابات بمعدل 9.3 %

السبت 17/ديسمبر/2022 - 08:19 م

قال رئيس الرابطة الطبية الأوروبية في الشرق الأوسط فؤاد عودة، إن فيروس كورونا المستجد، عاد بقوة في الصين خلال الأيام الماضية.

وأضاف عودة في تصريح لفضائية (إكسترا نيوز) المصرية إن الوضع العالمي يزداد سواء بسبب عودة انتشار فيروس كورونا مرة أخرى.

وأكد أن وضع الإصابات في الصين يشهد ارتفاعا في معدل الإصابات بنسبة 9.3%.