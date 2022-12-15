سول تطلب دعم وكالة الطاقة الذرية لنزع سلاح بيونج يانج النووي

الخميس 15/ديسمبر/2022 - 06:24 م

أعرب رئيس كوريا الجنوبية، يون سيوك يول، عن مخاوفه بلاده بشأن البرنامج النووي لكوريا الشمالية، وفقا لما ذكرته شبكة “روسيا اليوم”.

وذكرت وكالة "يونهاب" أن ذلك جاء خلال لقاء جمع يون بالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي في المكتب الرئاسي، مشيرة إلى أن الطرفين تبادلا وجهات النظر حول ملف كوريا الشمالية النووي وغيرها من الملفات.

وقالت إن رئيس كوريا الجنوبية طالب بمشاركة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في نزع السلاح النووي من البلاد من خلال تعزيز وضع الاستعداد ومراقبة الأنشطة النووية لبيونج يانج.

وأفادت الوكالة الكورية الرسمية بأن غروسي أكد أن وكالة الطاقة الذرية ستبذل قصارى جهودها لردع كوريا الشمالية وحماية النظام العالمي من أجل منع انتشار الأسلحة النووية.

ووصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى كوريا الجنوبية يوم الأربعاء لعقد اجتماعات مع مسؤولين كوريين جنوبيين بشأن البرنامج النووي الكوري الشمالي.

كما سيتم أيضا تناول خطة اليابان لتصريف المياه المشعة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المعطلة، في المحيط في الربيع المقبل.