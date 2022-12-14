بث مباشر.. مشاهدة مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم ٢٠٢٢

الأربعاء 14/ديسمبر/2022 - 07:11 م

مباراة المغرب وفرنسا بث مباشر، تقترب المغرب من تحقيق إنجاز كروية لم يشهده الوطن العربي والأفريقي مطلقا منذ انطلاق بطولة كأس العالم في عام 1930، فقد نجح في تخطي الصعاب التي واجهاها والصمود أمامها حتى وصل إلى نصف النهائي، وعلى أمل الصعود للمباراة النهائية في حال تخطيه حامل اللقب فرنسا اليوم، ومن المقرر أن تقام مباراة المغرب ضد فرنسا في نصف نهائي اليوم الأربعاء.

موعد مشاهدة مباراة المغرب وفرنسا بث مباشر في كأس العالم

وتنطلق مباراة فرنسا والمغرب بث مباشر في نصف نهائي كأس العالم فيفا قطر ٢٠٢٢ ويتطلع الوطن العربي وجماهير كرة القدم حول العالم ما يقدمه أسود الأطلسي من كرة قدم تكتيكية من الطراز الأول بعد أن استطاعو الفوز على منتخبات بلجيكا واسبانيا والبرتغال قبل أن تحل مواجهة الديوك الفرنسية ليلتقي الفائز من مباراة اليوم على لقب كأس العالم مع الأرجنتين.

وتنقل مباراة المغرب وفرنسا بث مباشر على ثلاث قنوات هم قناة بين سبورت المفتوحة، والكأس المفتوحة، وقناة الرياضية المغربية Arryadia TNT، حيث تمتلك هذه القنوات حقوق بث مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، ويدخل أسود الأطلسي مباراة اليوم سعيًا للتأهل للنهائي، ولكن عليهم التغلب على الديوك حامل لقب كأس العالم الماضي.