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الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

البنك المركزي: أرباح البنوك ترتفع إلى 93.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر

البنك المركزى المصرى
البنك المركزى المصرى
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سجل صافي أرباح البنوك بالقطاع المصرفي المصري نحو 93.396 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022 مقابل نحو  56.8 مليار بنهاية يونيو الماضي.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عبر موقعه الرسمي اليوم الأربعاء، أن صافي العائد بلغ 225.807 مليار جنيه، وإجمالي المصروفات نحو 178.834 مليار جنيه، بينما سجل صافي إيرادات النشاط نحو 272.230 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022.

واستحوذت البنوك العشرة الكبار على نسبة 78.29% من أرباح البنوك لتسجل 73.125 مليار جنيه بنهاية سبتمبر.

بينما استحوذت البنوك الخمسة الكبار على 65.1% من أرباح القطاع لتسجل 60.894 مليار جنيه بنهاية سبتمبر.

كما سجلت البنوك الخمسة الكبرى صافي الإيرادات لتحقق نحو 109.840 مليار جنيه، وبلغت العائد للبنوك الخمسة 144.194 مليار جنيه، بينما بلغت مصروفاتها نحو 114.042 مليار جنيه.

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