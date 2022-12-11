الإعدام شنقا لسائقين قتلا زميلهما وألقا جثته بمصرف بالقليوبية

الأحد 11/ديسمبر/2022 - 01:48 م

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، بالإعدام شنقا لسائقين اثنين لاتهامهما بقتل سائق، بعد استدراجه وإلقاء شطة بوجهه، وخنقه باستخدام قطعة قماش "كوفية"، وإلقاء جثته بمصرف زاوية النجار دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، لسرقة سيارته التي يعمل عليها، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفوه.

صدر الحكم برئاسة المستشار فوزي يحيي أبو زيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أحمد راشد، وعماد سامي وردخان، وأمانة سر حلمي محمود، وحامد حجازي.

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 8763 لسنة 2022 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 1096 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "يحيي ا ع"،51 سنة، سائق، و"رضوان ر ع"، 40 سنة، سائق - مقيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، قتلا المجني عليه "محمد مجدى صبري"، سائق، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض أدوات "مادة حارقة، قطعة قماشية" موضوع الإتهام التالي، وما أن ظفرا به مستقل مركبة أجرة حتى قام المتهم الثاني بإلقاء المادة الحارقة على وجهه، وتولى المتهم الأول قيادة المركبة التي كان يستقلها المتوفى وحال مقاومته قام المتهم الثاني بلف القطعة القماشية حول عنقه عقب أن أحكم غلقه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، قاصدين إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أنه ارتبطت تلك الجناية بجنحة أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر سرقا المنقولات المبينة قدراً ووصفاً بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه "أحمد محمد الدسوقي"، على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازا وأحرزا أدوات "مادة حارقة، قطعة قماشية" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات.

وكانت قد كشفت تحريات رجال البحث الجنائي بالقليوبية، إلى اتفاق المتهمين فيما بينهم على سرقة السيارة قيادة المتوفى وما أن ظفرو به حتى باغته المتهم الثاني وقام بإلقاء مادة حارقة على وجهه، وتولى المتهم الأول قيادة السيارة وحال مقاومة المجنى عليه قام المتهم الثاني بلف قطعة قماشية حول عنقه حتى فارق الحياة ثم قام المتهمان بإلقائها بمكان العثور عليه وسرقة السيارة.

وأنه نفاذا لقرار النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين وبمواجهتهما أقروا بارتكابهم للواقعة ، وأعزي قصدهم قتل المجني عليه وسرقة السيارة.