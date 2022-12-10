عبدالرحيم علي: المغرب يُسطر تاريخًا جديدًا ويهزم البرتغال صاعدًا للدور قبل النهائي

السبت 10/ديسمبر/2022 - 07:40 م

قال الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، إن فريق المغرب الشقيق مازال يُدهشنا بأدائه في كأس العالم، مؤكدًا أن اليوم يُسطر تاريخًا جديدًا ويهزم البرتغال صاعدًا للدور قبل النهائي.



وتمنَّى عبدالرحيم علي ألا يتوقف الفريق عن إدهاشنا، وأن يحصل على الكأس ليكون أول فريق عربي يحصل على كأس العالم لكرة القدم، ليُسطِّر لنفسه ولنا ولكل المُجتهدين في العالم تاريخًا جديدًا.



كان المنتخب المغربي، قد حقق إنجازًا كبيرًا، بالتأهل إلى نصف نهائي مونديال قطر 2022، على حساب نظيره البرتغالي، بعد الفوز بهدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، على استاد الثمامة، لحساب منافسات الدور ربع النهائي لمونديال كأس العالم قطر 2022.

جاء هدف تأهل المغرب، عن طريق يوسف النصيري في الدقيقة 42، برأسية متقنة بعد ارتقاء أعلى من الجميع على طريقة قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو.



وشهدت المباراة خروج رومان سايس، متأثرًا بإصابته، ليحل أشرف داري بديلاً، مع الدقيقة 57 من عمر اللقاء، فيما تعرض وليد شديرة للطرد مع الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

قاد هجوم المنتخب المغربي، حكيم زياش، نجم فريق تشيلسي الإنجليزي، فيما يقود الدفاع أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

تشكيل أسود الأطلس على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: غانم سايس - يحيى عطية الله - جواد الياميق -أشرف حكيمي.

خط الوسط: سفيان أمرابط- سليم أملاح- عز الدين أوناحي.

خط الهجوم: حكيم زياش- يوسف النصيري- سفيان بوفال.