الملتقى السنوى لرؤساء إدارات المخاطر يختتم أعماله بـ 7 توصيات للمصارف العربية

السبت 10/ديسمبر/2022 - 01:16 م

نظم اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر، الملتقى السنوى لرؤساء إدارات المخاطر فى المصارف العربية في دورته الرابعة في مدينة شرم الشيخ جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 8-10/12/2022.

وافتتح أعمال المنتدى محمد الاتربي رئيس مجلس الإدارة، اتحاد المصارف العربية واتحاد بنوك مصر، ورانيا طوبار وكيل محافظ البنك المركزى المصرى، واللواء خالد فوده ، محافظ جنوب سيناء ، والدكتور وسام فتوح الأمين العام اتحاد المصارف العربية ، وبمشاركة أكثر من (200) مشارك من القطاع المصرفي المصري والعربي، وقد تحدث في أعمال المنتدى على مدار ثلاث أيام متتالية في 13 جلسة 18 متحدثاً من مصر وعـدد من الدول العربية والأجنبية ،سواء حضورياً أوعبر تقنية Zoom .

وتوالت جلسات العمل حيث تخللتها مناقشات ومداخلات أفضت الى التوصيات التالية: