الملتقى السنوى لرؤساء إدارات المخاطر يختتم أعماله بـ 7 توصيات للمصارف العربية

نظم اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر، الملتقى السنوى لرؤساء إدارات المخاطر فى المصارف العربية في دورته الرابعة في مدينة شرم الشيخ جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 8-10/12/2022.
وافتتح أعمال المنتدى محمد الاتربي رئيس مجلس الإدارة، اتحاد المصارف العربية واتحاد بنوك مصر، ورانيا طوبار وكيل محافظ البنك المركزى المصرى، واللواء خالد فوده ، محافظ جنوب سيناء ، والدكتور وسام فتوح الأمين العام اتحاد المصارف العربية ، وبمشاركة أكثر من (200) مشارك من القطاع المصرفي المصري والعربي، وقد تحدث في أعمال المنتدى على مدار ثلاث أيام متتالية في 13 جلسة 18 متحدثاً من مصر وعـدد من الدول العربية والأجنبية ،سواء حضورياً أوعبر تقنية Zoom .
وتوالت جلسات العمل حيث تخللتها مناقشات ومداخلات أفضت الى التوصيات التالية:
- تطوير استراتيجيات البنوك في ضوء التغيرات الاقتصادية العالمية والآثار الناجمة عنها من ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة والصرف وانعكاساتهم الجوهرية على المراكز المالية للبنوك.
- أهمية انتهاج البنوك المركزية سياسة إعلامية خاصة خلال فترات الأزمات لتعزيز ثقة المودعين والمستثمرين بالقطاع المصرفي.
- التركيز على أهمية عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال وتطوير سيناريوهات اختبارات الضغط واختبارات الضغط العكسية التي توضح مدى قدرة البنوك على الصمود وتمكينها من تحديد نقاط الضعف واتخاذ الإجراءات الاستباقية في مواجهة الأحداث نادرة الحدوث وشديدة الأثر ، مع التطوير المستمر لخطط التعافي.
- تطوير إطار وسياسات إدارة المخاطر بالبنوك ليشمل كافة المخاطر الناتجة عن تغير المناخ وبناء القدرات والأدوات لإدارة المخاطر البيئية والمجتمعية والمؤسسية والتعامل معها وتخفيف الآثار الناجمة عنها.
- أهمية بناء القدرات فى مجالات علوم البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعى في البنوك ضمن استراتيجية التحول الرقمي لتحسين فرص النمو وإدارة المخاطر الرقمية.
- تشجيع الاستثمار في تخصصات الأمن السيبراني والعمل على بناء القدرات في هذا المجال في المنطقة العربية، ومراعاة إتاحة التدريب والتأهيل المستمر والمتخصص لجميع الكوادر البشرية.
- تعزيز ممارسات التوعية بمخاطر الأمن السيبراني داخلياً لموظفي البنوك وخارجياً للعملاء لرفع الوعي بكيفية وأهمية الحفاظ علي بياناتهم السرية وتطبيق أفضل الممارسات الخاصة بالأمن السيبراني لاستخدام الخدمات الرقمية التي تقدمها البنوك.