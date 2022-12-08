تمديد اتفاقية التعاون بين معهد جوته القاهرة والمجلس الأعلى للجامعات 3 سنوات

الخميس 08/ديسمبر/2022 - 11:27 ص

وقعت اتفاقية تجديد التعاون بين معهد جوته والمجلس الأعلى للجامعات لمدة ثلاث سنوات إضافية، حيث قام سيباستيان فوتر – نائب مديرة معهد جوته القاهرة - بالتوقيع ممثلًا عن المعهد والدكتور محمد مصطفى لطيف – أمين عام المجلس الأعلى للجامعات – ممثلًا عن المجلس، وفي حضور كل من الدكتورة داليا خليل – أمين عام مساعد المجلس الأعلى للجامعات لشئون القطاعات الإنسانية، وداليا شلبي مديرة قسم التعاون التربوي في معهد جوته القاهرة.

يهدف تمديد الاتفاقية إلى تدريب 40 عضوًا جديدًا من أعضاء هيئة التدريس في تخصصات اللغة الألمانية في الجامعات المصرية على أحدث طرق تدريس اللغة الألمانية المعتمدة لدى معهد جوته ليصل إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس المدربين إلى 140 عضوًا وعضوة ، بعد أن تم تدريب 100 بين عامي 2019 و 2022. ويتعين على أعضاء هيئة التدريس الذين اجتازوا الدورة التأهيلية بعد ذلك التدريس لطلاب الجامعات المصرية في إطارة المبادرة الرئاسية المطلقة في عام 2019 لتعميم دراسة اللغة الألمانية لطلاب الجامعات المصرية، والتي شملت طلاب كليات الطب والهندسة في المرحلة الأولى.

ومن جانبه قال سيباستيان فوتر- نائب مديرة معهد جوته القاهرة: "بعد ثلاث سنوات من التعاون الناجح ، يسعدنا تمديد الاتفاقية إلى ثلاث سنوات أخرى، فمن خلال التعاون بيننا وبين المجلس الأعلى للجامعات، استطعنا تحقيق جميع أهداف الاتفاقية المتفق عليها. تلقى ما يقرب من 100 عضو وعضوة هيئة تدريس متخصصين في دراسات اللغة الألمانية تدريبًا وتعليمًا مكثفًا في منهجيات تدريس اللغة الألمانية كلغة أجنبية ثانية، والتي تحتوي على أحدث الطرق العلمية والتربوية، وقام المتدربون بناءً عليها بتطبيقها على ما يقرب من 500 طالب وطالبة في سبع جامعات مصرية حتى الآن."

من الجدير بالذكر، أن بنود الاتفاقية تشمل على منح دراسية قصيرة في ألمانيا أو دورات لغوية في معهد جوته القاهرة للمتفوقين من الطلاب والمتميزين من أعضاء هيئة التدريس كذلك.

وفي هذا الإطار، تم اختيار الدكتور كريم سليم من جامعة قناة السويس ودكتورة مرفت عبد العليم للحصول على دورة تدريبية صيفية في ألمانيا من أعضاء هيئة التدريس. ومن بين الطلاب، حصلت الطالبة سما أسامة محمود ربيع من جامعة القاهرة على منحة صيفية لمدة أسبوعين في ألمانيا، كما حصلت ريهام محمد أبو العلا من جامعة أسيوط والطالبة هدير علاء علي محمود من جامعة القاهرة على منحة دراسة كورس لغة في معهد جوته القاهرة.

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