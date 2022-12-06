البنك المركزي: احتياطى النقد الأجنبي يرتفع لـ 33.532 مليار دولار بنهاية نوفمبر

الثلاثاء 06/ديسمبر/2022 - 07:13 م

أعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لتصل إلى 33532.1 مليون دولار أمريكي في نهاية نوفمبر 2022.

وكان البنك المركزي قد كشف عن ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية لمصر بنهاية شهر أكتوبر الماضي نحو 33.41 مليار دولار.

وكشف البنك المركزي عن ارتفاع قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي إلى 7.078 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2022 مقابل 6.612 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي.

وأضاف أن قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي النقدي سجلت 26.444 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، إلى 26.55 مليار في أكتوبر الماضي.

وسجل رصيد حقوق السحب الخاصة 15 مليون دولار بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 251 مليون بنهاية أكتوبر 2022.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.