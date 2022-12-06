المركزي: 7.78 مليار دولار أرصدة الذهب بالاحتياطي الأجنبي بنهاية نوفمبر

الثلاثاء 06/ديسمبر/2022 - 07:18 م

كشف البنك المركزي عن ارتفاع قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي إلى 7.078 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2022 مقابل 6.612 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي.

أضاف المركزي فى نشرته الشهرية, أن قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي النقدي سجلت 26.444 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، إلى 26.55 مليار في أكتوبر الماضي.

وسجل رصيد حقوق السحب الخاصة 15 مليون دولار بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 251 مليون بنهاية أكتوبر 2022.

وأعلن البنك المركزي عن ارتفاع رصيد احتياطي النقدي الأجنبي إلى 33.523 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2022 مقابل 33.411 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، بزيادة 121 مليون دولار .

ويتكون الاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو ، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.