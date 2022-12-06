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الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022

الدولار الامريكي
الدولار الامريكي
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استقر سعر الدولار مقابل الجنيه، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 6 ديسمبر 2022، وذلك لليوم الخامس على التوالي دون أي زيادة في البنوك الحكومية والخاصة.

وسجل سعر الدولار في معظم البنوك العاملة في مصر، استقرارا عند  مستويات 24.60  جنيه للدولار الواحد.

وعلي الصعيد العالمي، فقد هبط الدولار، وفقا  لمؤشر الدولار الرئيسي (DXY)، والذي يقيس العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية، ليسجل 105.12، فيما تخطى 114 نقطة في سبتمبر الماضي بحسب "وول ستريت جورنال".

ووصلت عقود مؤشر الدولار 105.12 نقطة من مستوى افتتاح التعاملات عند 104.51، فيما وصلت إلى أدنى نقطة خلال التعاملات عند 105.11  نقطة، وذلك بتراجع قيمته 0.17 دولار وبنسبة 0.016%.

وكان مؤشر الدولار تراجع بقوة على مدار الأيام الماضية على خلفية تصريحات جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والذي أشار إلى إبطاء وتيرة رفع الفائدة ، منوها بأن الشهر الحالي قد يشهد رفع الفائدة بـ 50 نقطة وليس 75 نقطة أساس.

الدولار الأمريكي اسعار الدولار
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