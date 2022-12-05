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الإثنين 05 ديسمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

اليوم.. إعلام القاهرة تنظم ندوة بعنوان مواجهة الشائعات والتضليل الإلكتروني

كلية الإعلام جامعة
كلية الإعلام جامعة القاهرة
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تنظم كلية الإعلام جامعة القاهرة اليوم الإثنين، ندوة تحت عنوان "التربية الاعلامية.. ومواجهة الشائعات والتضليل الإلكتروني".
يأتي ذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، وذلك تحت رعاية كل من  الدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية، الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حنان جنيد عميدة الكلية، والدعوة عامة لخبراء وباحثي الإعلام.  كما أن الحضور يكون  بمقر الكلية أو عبر تطبيق الزوم.

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