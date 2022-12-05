اليوم.. إعلام القاهرة تنظم ندوة بعنوان مواجهة الشائعات والتضليل الإلكتروني

الإثنين 05/ديسمبر/2022 - 07:22 ص

تنظم كلية الإعلام جامعة القاهرة اليوم الإثنين، ندوة تحت عنوان "التربية الاعلامية.. ومواجهة الشائعات والتضليل الإلكتروني".

يأتي ذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، وذلك تحت رعاية كل من الدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية، الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حنان جنيد عميدة الكلية، والدعوة عامة لخبراء وباحثي الإعلام. كما أن الحضور يكون بمقر الكلية أو عبر تطبيق الزوم.