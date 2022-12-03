نواب ونائبات قادمات: مدينة المنصورة الجديدة إنجاز غير مسبوق

السبت 03/ديسمبر/2022 - 05:23 م

قالت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية إن مدينة المنصورة الجديدة من المخطط أن تكون عاصمة السياحة الترفيهية والسياحة الشاطئية وأن تكون مركزا إقليميا لعدد من الأنشطة الاقتصادية وواحدة من المن المستدامة التي اتخذت الدولة مؤخرا نهاجا لبناء هذا النوع من المدن.

وأضافت في بيان اليوم أن العاصمة الإدارية الجديدة هي مدينة الجيل الرابع الأكثر شهرة وقوة ووضوحا، حيث تستهدف سحب المناطق الإدارية الموجودة في قلب القاهرة القديمة، بعدما كان يعاني بشدة بسبب حجم الرواد، فقد كانت كل الخدمات موجودة فيها، مشددة على أن مدينة المنصورة الجديدة إنجاز غير مسبوق.





وأكدت أن نقل المدن كان هدفه الحصول على مدن ذكية، لأن المدن القديمة مهما جرى تطويرها والدفع بمشروعات فيها لن تكون ذكية، وعندما تم بناء مدن الجيل الرابع أصبح هناك مكون أساسي لمدن الجيل الرابع وهو المكون الذكي، مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والجلالة والمنصورة الجديدة، إذ أن مراكز القيادة والتحكم هي العقل الذكي الذي سيتم من خلاله الربط بين كل الخدمات الذكية.