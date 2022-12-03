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السبت 03 ديسمبر 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بث مباشر مشاهدة مباراة هولندا وأمريكا بدور ١٦ لكأس العالم قطر ٢٠٢٢

مباراة هولندا وأمريكا
مباراة هولندا وأمريكا
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يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر مباراة هولندا وأمريكا في كأس العالم 2022 لكرة القدم في أولى منافسات مباريات دور الـ 16 للمونديال، اليوم السبت، الموافق 3 ديسمبر 2022، والتي تقام على استاد «خليفة الدولي».

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين هولندا وأمريكا، في تمام الساعة 5:00 مساء بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

يدخل منتخب هولندا  المباراة ضد أمريكا وتذاع بث مباشر متصدرا المجموعة الأولى دون خسارة فى مجموعة ضمت كلًا من قطر والسنغال والإكوادور.

حيث فازت هولندا فى الجولة الأولى الافتتاحية أمام السنغال بهدفين دون رد، وفى الجولة الثانية تعادلت مع الإكوادور بهدف لكل منهما، فيما فازت فى المباراة الأخيرة على قطر البلد المستضيف للبطولة بهدفين دون رد.

بينما منتخب أمريكا فحصد المركز الثاني في المجموعة الثانية التي كانت تضم كل من منتخبات إنجلترا وويلز وإيران، واستطاع المنتخب الأمريكي التأهل كوصيف للمجموعة وجاء المنتخب الإنجليزي متصدرًا.

مشاهدة بث مباشر لمباراة هولندا وأمريكا في دور ال ١٦ لكأس العالم قطر ٢٠٢٢

بث مباشر مباراة هولندا وامريكا مباراة هولندا وامريكا كأس العالم قطر 2022
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