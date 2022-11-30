دبلوماسي روسي: لافروف يعتزم القيام برحلتين إلى إفريقيا في يناير وفبراير المقبلين

الأربعاء 30/نوفمبر/2022 - 10:56 م

أعلن المندوب الرئاسي الروسي الخاص للشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوجدانوف، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يعتزم القيام برحلتين إلى إفريقيا خلال شهري يناير وفبراير المقبلين، تشمل زيارة ثماني دول بينها دول عربية.

وقال المندوب الرئاسي الروسي الخاص للشرق الأوسط وإفريقيا -في تصريحات أوردتها وكالة أنباء"تاس" الروسية- "سيقوم وزير الخارجية سيرجي لافروف برحلتين إلى إفريقيا في يناير وفبراير. والآن من المقرر أن يزور 8 دول بالإضافة إلى المغرب، وسنجري اتصالات مع وزراء الخارجية العرب، من بينهم بالطبع وزراء خارجية الدول العربية في شمال إفريقيا".

وشدد الدبلوماسي الروسي على أنه "لا يمكن للوباء ولا الحملة الغربية المعادية لروسيا أن تمنع زيادة تطوير العلاقات الروسية الإفريقية متعددة الأوجه".

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد، في وقت سابق، أن التعاون مع الدول الأفريقية استراتيجي وطويل الأجل، وأن تنمية العلاقات مع دول القارة ومنظماتها الإقليمية، إحدى أولويات السياسة الخارجية الروسية.