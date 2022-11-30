بث مباشر.. مشاهدة مباراة السعودية والمكسيك في كأس العالم قطر ٢٠٢٢

الأربعاء 30/نوفمبر/2022 - 07:42 م

ينقل موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة منتخب السعودية ضد المكسيك في بطولة كأس العالم فيفا قطر ٢٠٢٢ وكان المنتخب السعودي قد حقق إنتصار على الأرجنتين في الجولة الأولى بنتيجة ٢ مقابل هدف ثم خسر بشكل مفاجىء أمام بولندا بهدفين دون رد ويحتاج المنتخب السعودية للفوز من أجل التأهل لدور ال ١٦ أو التعادل في إنتظار مباراة الأرجنتين وبولندا.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة السعودية ضد المكسيك في كأس العالم

وتبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة وتقام المباراة بين منتخب السعودية ومنتخب المكسيك بث مباشر على أرض ملعب استاد لوسيل في الدوحة، وتأتي المباراة ضمن منافسات الجولة الثالثة الحاسمة من مباريات المجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم بقطر 2022.

تنقل مجموعة قنوات بين سبورت مباراة السعودية والمكسيك بث مباشر ضمن مباريات كأس العالم ونقدم فيما يلي تردد قناة بي إن سبورتس الناقلة لمباريات كأس العالم 2022.

مشاهدة بث مباشر لمباراة السعودية والمكسيك في كأس العالم