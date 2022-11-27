بالصور.. أهالي شبرا يحتفلون بتجهيز 51 عروسة من الأيتام

الأحد 27/نوفمبر/2022 - 02:46 م

احتفل الأهالي في شبرا مصر بتجهيز 51 عروسة «يتيمة» بتكلفة تبلغ 750 ألف جنيه، وذلك في مهرجان على أنغام الطبل والمزمار البلدي، والتنورة، والأغاني الوطنية، وطابور مكون من 51 سيارة تحمل أجهزة العرائس اليتيمات، والذي طاف عدداً من الشوارع الرئيسية، أهمها شارع شبرا، وسط فرحة الأهالي.



والمهرجان هو الخامس والعشرون للجنة الزكاة في مسجد الخلفاوي - أحد مساجد وزارة الأوقاف الرئيسية بشبرا مصر - لتجهيز العرائس اليتيمات، وغير القادرات، بواقع مهرجان أو مهرجانين كل عام.



وشهد المهرجان تسليم أجهزة لإجمالي 51 عروسة، تنوعت ما بين ثلاجات وغسالات وبوتاجازات وسجاجيد وأدوات مطبخ، من أصل أكثر من 100 فتاة أجريت عليهن أبحاث لدراسة حالتهن، والتأكد من استحقاقهن المساعدة، والتعرف على احتياجات كل فتاة يتيمة، وتوفيرها لها.



وقال المسؤولون عن المهرجان إن الهدف منه هو مشاركة أهالي شبرا فرحة المساهمة في إتمام زواج الفتيات اليتيمات، مؤكدين أن اللجنة رفضت ظهور أي من الفتيات في صور المهرجات تجنباً لإحراجهن.