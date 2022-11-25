أسعار الذهب اليوم الجمعة 25 نوفمبر 2022

الجمعة 25/نوفمبر/2022 - 08:37 ص

استقرت أسعار الذهب في بداية التعاملات اليوم الجمعة، حيث سجل جرام الذهب عيار 21، 1400 جنيه، في حين ارتفعت الأوقية لمستوى 1760 دولارًا.

سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 1400 جنيه.

جرام الذهب عيار 24 سجل 1600 جنيه.

جرام الذهب عيار 18 سجل 1200 جنيه.

جرام الذهب عيار 14 سجل 934 جنيها.

الجنيه الذهب سجل نحو 11200 جنيه.

وقال أمير رزق، خبير المشغولات الذهبية، إن جميع تصنيفات الذهب وصلت إلى مستويات قياسية خلال ست ساعات فقط، فتراوحت قيم الارتفاع في عيار 24 قيراطًا بنحو واحد وستين جنيهًا عند 1611 جنيها، مقارنة بالسعر الصباحي قرب 1560 جنيها.

ويؤكد رزق خلال تصريح خاص للبوابة نيوز: “لا تزال أسعار الذهب ترتفع، مدعومة بقيمة الأوقية العالمية، التي سجلت حوالي 1،758 دولارًا، والتي يمكن أن تصل ضمن المبلغ المرتجع بالقرب من حاجز 1800 دولار.