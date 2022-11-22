ثقافة شمال سيناء تناقش كيفية تنمية المواهب لدى الأطفال ذوى الهمم

الثلاثاء 22/نوفمبر/2022 - 05:50 م

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بشمال سيناء برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بإقليم القناة وسيناء برئاسة الكاتب محمد نبيل، من خلال فرع ثقافة شمال سيناء برئاسة أشرف المشرحانى، حيث استكمل قصر ثقافة العريش فعاليات مسابقة كأس التفوق الثقافى والفنى للمرحلة الابتدائية بين مدرسة النور للمكفوفين ومعهد عمرو بن العاص الابتدائي الازهري.

وفاز باللقاء فريق مدرسة النور للمكفوفين، وتخلل اللقاء فقرات من الشعر، بحضور لجنة التحكيم وهم المخرج المسرحى مجدى الشريف، الشيخ محسن أبو القاسم، والمهندس عاصم عبد الجليل، صفاء عبد العزيز موجة بإدارة العريش الأزهرية ومنسق للمسابقة، هنادي على منسق إدارة العريش التعليمية أدارتها الفنانه ايناس سمير مدير القصر.

واستكمل القصر نشاطه بإقامة محاضرة ثقافية حول " كيفية تنمية المواهب لدى أطفال ذوى الهمم" حاضر فيها ضحى عصام تحدثت فيها عن كيفية اكتشاف الموهبة ووضع أساليب علمية للموهوبين كى تنمو موهبته مع الأخذ فى الاعتبار نوع الإعاقة، وتمت ورشة فنية لتعليم الرسم باستخدام الوان الباستيل .

وعقد قصر ثقافة الشيخ زويد ، محاضرة بعنوان " دور الإعلام فى مواجهة فيروس كورونا " القاها أشرف خيرت مدير القصر موضحا خطورة الفيروس وطرق الوقاية منه والدور التى تقوم به الدولة لمواجهته من الناحية الإعلامية والتوعوية والصحية . بينما اقامت مكتبة الطفل والشباب بقرية نجيلة مسابقة ثقافية فى المعلومات العامة، أدارها جمال إبراهيم مدير المكتبة.

وأقام بيت ثقافة قاطية ببئر العبد محاضرة ثقافية حول " الشباب بين الواقع والخيال " حاضرها الأستاذ نجاح عبد الفتاح شيخ معهد قاطية الأزهري بمقر مركز شباب قاطية وذلك بالتعاون المشترك مع الشباب والرياضة و الأزهر الشريف بشمال سيناء، موضحاً للشباب الجانب الأهم في معادلة تحقيق النجاح لأي أمة من الأمم ، حيث انهم يمتلكون القدرة والحماس والمعرفة التي تؤهلهم الى تحقيق الكثير من النجاح معتبراً أن الطموح من الأشياء الرئيسية في حياة كل انسان، أدارها أحمد عبد الصاحى مدير البيت.