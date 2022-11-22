تقديم الرعاية الطبية لـ 1271 حالة وصرف الدواء بالمجان بالغربية

الثلاثاء 22/نوفمبر/2022 - 05:47 م

انطلقت اليوم الثلاثاء، قافلة طبية شاملة من جامعة طنطا إلى قرية البندرة مركز السنطة بمحافظة الغربية، لتوقيع الكشف الطبى وصرف العلاج بالمجان.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

أكد الدكتور محمود ذكى، إن تنظيم القوافل الطبية والتوعوية يأتي في إطار حرص الجامعة لدعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، واستمرارًا لجهود الجامعة في المشاركة المجتمعية، وتوفير مزيد من الخدمات الطبية للاسر الأكثر احتياجًا .

وأشار الدكتور محمود سليم، إلى أن قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة يعمل على توفير كافة التجهيزات اللازمة لتعزيز قدرات القطاع الطبى وتيسير أعمال الكوادر الطبية أثناء الكشف، بالاضافة إلى تقديم كافة أشكال الدعم الخدمى والمجتمعى حيث تضمنت القافلة العديد من الأنشطة الصحية والتوعوية والارشادية والتثقيفية ، فشهدت القافلة مشاركة كلية الطب بتوقيع الكشف الطبي على المرضى بالتعاون مع كلية التمريض التي قدمت محاضرات توعوية في التغذية والاسعافات الأولية في حالة الطوارئ والفحص الذاتي لسرطان الثدي، ومشاركة كلية الصيدلة بتقديم العلاج بالمجان للحالات التي تم فحصها، كما شهدت القافلة مشاركة كلية الزراعة بتقديم 50 شجرة زيتون مثمرة لزراعتها بالقرية ضمن مشاركة الجامعة في مبادرة "100 مليون شجرة".

كما أفاد الدكتور محمد الشبيني وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي على 1271 حالة من خلال 12عيادة حيث تم فحص 63 حالة في عيادة جراحة المخ والأعصاب و 124 في عيادة الاطفال، و 141 بالعظام، و 111 جلدية، 122باطنة، و 46 مسالك بولية، و 132 أنف وأذن، و 39 جراحة عامة، و 62 صدر، و 10 نفسية وعصبيه ،163 جراحة العيون، مضيفا أنه تم تحويل ،63 حالة بواقع 4 جراحه المخ والاعصاب، 4 مسالك بولية، و 6 عظام، و 8 جلدية، و 14 رمد، و 2 أنف أذن، و8 جراحة عامة ، 8 قلب،واعية دمويه ،و 3صدر.

شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ 52 مواطن، وذلك بحضور الدكتورة سحر الحجار القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع الصحية.