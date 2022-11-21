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الإثنين 21 نوفمبر 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بث مباشر.. مشاهدة مباراة السنغال وهولندا في كأس العالم 2022

مباراة السنغال وهولندا
مباراة السنغال وهولندا
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يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة السنغال ضد هولندا وينتظر عشاق كرة القدم العالمية مباراة قوية بين هولندا والسنغال، مساء اليوم الاثنين 21 نوفمبر، في الأسبوع الأول من دور المجموعات لمونديال قطر 2022.

مشاهدة مباراة منتخب هولندا والسنغال بث مباشر اليوم

وذلك مع انطلاق صافرة البداية المقرر لها في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، أي السادسة بتوقيت القاهرة، وستنقل المواجهة على الهواء عبر قناة بي إن سبورت HD1 ماكس بأداء صوتي للمعلق رؤوف خليف.

سيكون لقاء مهمًا ومثيرًا للغاية بين الطرفين، حيث قد يكون كلاهما على نفس المستوى في الوقت الحالي، بعد الحالة السيئة للمنتخب الهولندي، الذي يتواجد في المجموعة الأولى إلى جانب السنغال وقطر والإكوادور.

ويغيب نجم السنغال ساديو ماني عن البطولة بعد إصابته مع ناديه الألماني بايرن ميونخ.

مشاهدة البث المباشر لمباراة هولندا ضد السنغال في كأس العالم ٢٠٢٢

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