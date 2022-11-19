قمة المناخ.. حكومة إسبانيا تطلب التمسك بهدف الـ1.5 درجة مئوية

السبت 19/نوفمبر/2022 - 07:31 م

بمناسبة قرب انتهاء فعاليات النسخة الـ27 لقمة المناخ بشرم الشيخ، غرد رئيس الحكومة الإسبانية، بدرو سانشيز، على تويتر مؤكداً "لا يمكننا قبول التراجع خطوة إلى الوراء عن قمة جلاسجو، بصورة تهدد هدف الـ 1.5 درجة مئوية. نحن بحاجة إلى الاستجابة من أجل العلم وتعزيز التضامن مع الفئات الأكثر ضعفا".

وأضاف "حان الوقت لنكون في الجانب الصحيح من التاريخ. البقاء على قيد الحياة أصبح على المحك".

يشار إلى أن هدف تخفيض درجات الحرارة بنسبة 1.5 درجة مئوية تبنته اتفاقية باريس للمناخ، من أجل تسهيل تخفيف حدة الانبعاثات الكربونية، وترى إسبانيا والاتحاد الأوروبية ضرورة التمسك به والمضي قدما من أجل تحقيقه، مع الإصرار على الالتزام بما تم التوافق عليه في قمة جلاسجو الـ26.