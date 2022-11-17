المركز القومي للبحوث يطلق وحدة الخدمات الاقتصادية والتسويقية لدعم المستثمرين

الخميس 17/نوفمبر/2022 - 01:33 م

أعلن المركز القومي للبحوث، تأسيس وحدة الخدمات الإقتصادية، في مجالات التسويق ودراسات الجدوى، وحل المشكلات الفنية، وتقديم الدعم الفني والاستشارات الاقتصادية.

وتأسست الوحدة برئاسة أستاذ الاقتصاد الزراعي ا. د أحلام أحمد حسن بمعهد البحوث الزراعية – المركز القومى للبحوث، بجانب نخبة من الأساتذة والمتخصصين في مجالات مختلفة أعضاء فى الوحدة ، الدكتور نيرة يحيى سليمان بقسم الاقتصاد الزراعي، والدكتور أحمد على الصغير بقسم الحاصلات البستانية، والدكتور أحمد سامي بقسم الإنتاج الحيواني، والدكتور محمد الشافعى انتاج حيوانى ( دواجن ).

وقد تم إنشاء هذه الوحدة فى إطار التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة على أسس اقتصادية وعلمية، وذلك بالإهتمام بعمل دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات سواء للمزارعين على نطاق محدود أو المستثمرين علي نطاق واسع.

وتقدم الوحدة الخدمات الاقتصادية التسويقية للمنتجين الزراعيين، ودراسات جدوي معتمدة من المركز على يد نخبة من المتخصصين، لأصحاب المشروعات، كذلك تقديم حلول للمشكلات الفنية وتقديم الدعم الفني والإستشارات الاقتصادية للمشروعات القائمة بالفعل او المتعثرة، ودعم المنتجين الزراعيين والمستثمرين وربطهم بسوق العمل من خلال معارض أو أسواق جملة وذلك لمساعدتهم فى تسويق منتجاتهم.

كما تستهدف الوحدة بأن تكون حلقة وصل بين المنتجين والمركز بتلقى طلباتهم ومشكلاتهم وعرضها علي المتخصصين والرجوع لهم بالحلول والتوصيات، وذلك انطلاقاً من رؤية واستراتيجية المركز القومي للبحوث وهو تعظيم دور المركز من خلال استغلال الإمكانيات والكوادر العلمية في كافة التخصصات فى خدمة المجتمع , وتطوير بروتوكول التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة القائم بالفعل، وتلقي شكاوى المزارعين والمستثمرين وتقديمها للجهات المعنية لحلها.

وتعد الوحدة منصة لربط الجانب العملي بالعلماء فى المركز، والمساهمة في حل مشاكل المزارعين والمنتجين لزيادة الانتاج وبالتالي زيادة العائد الاقتصادى لهم ورفع مستوى معيشتهم وأيضا زيادة الصادرات الزراعية والناتج المحلى الذي ينعكس علي الدخل القومي.