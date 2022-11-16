أسعار الذهب تنخفض عالميًا.. إليك التفاصيل

الأربعاء 16/نوفمبر/2022 - 11:24 م

تكبد الذهب خسائر اليوم الأربعاء، حيث أغلقت أسعار الذهب خلال جلسة اليوم على خسائر، بعد أن لامست أعلى مستوى لها في 3 أشهر خلال الجلسة، وواصل السوق البحث عن تلميحات حول مسار أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.01% أو دولارًا واحدًا إلى 1775.80 دولار للأونصة، وقد تم تداوله عند مستوى مرتفع بلغ 1788.20 دولار، وهو أعلى مستوى خلال اليوم لأكثر العقود نشاطًا منذ 17 أغسطس، ولم تدعم التوترات السياسية أسعار الذهب، بعد سقوط صاروخ روسي في بولندا قيل إنه لا يوجد ما يشير إلى أنه كان هجومًا متعمدًا، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية AP.

وقالت ماري دالي، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، إن سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي قد يتجه إلى الارتفاع أعلى 5٪ مع بدء تباطؤ التضخم.