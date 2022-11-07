سر سؤال أغضب الزعيم.. سهير شلبي تحكي كواليس لأول مرة مع إيمان أبوطالب

الإثنين 07/نوفمبر/2022 - 05:00 م

تستضيف إيمان أبو طالب الإعلامية القديرة سهير شلبي، في حلقة خاصة من برنامج «بالخط العريض»، وتكشف خلالها العديد من الأسرار وتفاصيل مشوار حياتها الخاصة والمهنية.

وتجيب سهير شلبي خلال الحلقة عن الأسئلة الصعبة أثناء حوارها على شاشة الحياة، ويذاع برنامج بالخط العريض، على شاشة تليفزيون الحياة، الثامنة مساء كل يوم جمعة.

وتوضح الإعلامية سهير شلبي تفاصيل زواجها من الراحل أحمد سمير، ولماذا لم تتزوج بعده؟ وتكشف خلال الحلقة عن تلقيها رغبات للزواج منها، قائلة: أتقدم لي ناس كتيرة.. أول مرة أقول الكلام ده، بيتقدملي لحد النهاردة، وناس كتيرة ترغب في الزواج.

وكشفت سهير شلبي، خلال الحوار الخاص، طريقة ورد فعلها لمن ظلمها، موضحة: كنت بدعي على اللي بيظلمني، وكنت بحسبن جدًا، كل اللي حسبنت عليهم ربنا انتقم لي.

وكشف الإعلامية القديرة، تفاصيل لأول مرة عن حياتها الخاصة، مستدركة: الحزن ساكن أعماقي.. فيه حتة ماليها حزن، مريت بأحزان عنيفة جدا.

وتتذكر سهير، سقوطها من سيارة الجولف أثناء تصوير حلقة مع المطرب محمد ثروت، قائلة: وقعت وقمت أجري أكمل تسجيل.

كما تكشف خلال الحلقة أيضا كواليس حوارها مع الفنان عادل إمام وسر سؤالها الصعب للزعيم، معلقة: «مش هقدر أقول.. نو كومنت».