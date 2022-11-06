استقرت أسعار الذهب، اليوم الأحد 6 نوفمبر 2022، بعد ارتفاعه أمس 7 جنيهات لتسجل 1229 جنيها للجرام عيار 21.
وسجل الجرام عيار 18 نحو 1053 جنيها، ليرتفع بمقدار عشرين جنيها، والجرام عيار 24 نحو 1405 جنيهات، ليرتفع بمقدار خمس وعشرين جنيه، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 9834 جنيها، والأوقية نحو 1684 دولارا.
وكان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد أعلن الأربعاء 2 نوفمبر 2022 رفع معدل الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، وهي رابع زيادة بنفس القدر على التوالي، مستهدفا تغيير في سياسته النقدية لكبح جماح التضخم الأمر الذي تسبب في هبوط سعر أونصة الذهب إلى 1629 دولارا.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الفدرالي لتشديد سياسته النقدية بوتيرة هي الأسرع منذ أوائل الثمانينيات من القرن الماضي.
اقتصاد
أسعار الذهب اليوم الأحد 6 نوفمبر 2022
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استقرت أسعار الذهب، اليوم الأحد 6 نوفمبر 2022، بعد ارتفاعه أمس 7 جنيهات لتسجل 1229 جنيها للجرام عيار 21.
استقرت أسعار الذهب، اليوم الأحد 6 نوفمبر 2022، بعد ارتفاعه أمس 7 جنيهات لتسجل 1229 جنيها للجرام عيار 21.