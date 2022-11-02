الخارجية الأمريكية: اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل يخدم الطرفين

الأربعاء 02/نوفمبر/2022 - 10:13 م

قالت وزارة الخارجية الأميركية، مساء اليوم الأربعاء، إن اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل يخدم الطرفين وسنواصل دعمه، وفقا لما ذكرته شبكة “العربية”.

والخميس الماضي، وقع ممثلون عن لبنان وإسرائيل الخميس اتفاق ترسيم الحدود البحرية بعد أشهر من مفاوضات مضنية بوساطة أميركية، ما أتاح لإسرائيل البدء بإنتاج الغاز من منطقة كان متنازعاً عليها، فيما يأمل لبنان، الذي يمر بأزمة اقتصادية صعبة، التنقيب قريباً.

وعشية التوقيع، أعلنت شركة إنرجيان بدء إنتاج الغاز من حقل كاريش البحري الذي كان يقع في منطقة متنازع عليها وبات كاملاً من حصة إسرائيل بموجب الاتفاق.

وتسارعت منذ أشهر التطوّرات المرتبطة بملف ترسيم الحدود البحرية بعد توقف لأشهر جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها. وبعد لقاءات واتصالات مكوكية، قدم الوسيط الأميركي آموس هوكستين، الذي تقود بلاده وساطة منذ عامين، بداية الشهر الحالي عرضه الأخير، وأعلن الطرفان موافقتهما عليه.