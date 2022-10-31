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الإثنين 31 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

اتفاق بين أوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة على خطة لنقل 16 سفينة في المياه التركية

صفقة الحبوب
صفقة الحبوب
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اتفقت أوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة على خطة لنقل 16 سفينة موجودة في المياه التركية، كجزء من صفقة الحبوب، على الرغم من انسحاب روسيا من "مبادرة الحبوب". 
ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن مركز التنسيق المشترك في  إسطنبول، حيث يعمل موظفون روس وأوكرانيون وأتراك والأمم المتحدة، أن الوفود الثلاثة اتفقت أيضًا على توفير عمليات تفتيش اليوم الاثنين لـ 40 سفينة خارجية. وبحسب مركز التنسيق المشترك، فقد تم إبلاغ الوفد الروسي بكلتا الخطتين.
وكانت روسيا، أرسلت السبت الماضي، خطابا للأمين العام للأمم المتحدة تخبره بالانسحاب رسميا من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية.
وأعلنت روسيا، تعليق مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية الذي رعته الأمم المتحدة، وذلك بعد استهداف الأسطول الروسي في البحر الأوسط بشبه جزيرة القرم.

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