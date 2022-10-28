قيس عبدالفتاح: أحببت السندريلا وزبيدة ثروت

الجمعة 28/أكتوبر/2022 - 08:17 م

قال الفنان قيس عبدالفتاح إنني أعشق الجمال، وكل بطلة عملت معها أحببتها، وأحببت سعاد حسني بصدق، وميزتها أنها كانت تجسد شخصيتها بصدق وفي أحد المشاهد لم تعرف زوجها علي بدرخان لأنها اندمجت في التمثيل.

وأضاف عبدالفتاح خلال ظهور خاص في برنامج بالخط العريض للإعلامية إيمان أبوطالب: كانت تأكل الذرة المشوية واللحم في الملوخية، وتعامل الجميع على طبيعتها، ولم احدثها عن حبي لها لأنها حساسة.

ونفى وجود زواج بين السندريلا والعندليب، مؤكدا أن أي فنانة عملت مع العندليب اعتقدت أنه يحبها وعلى رأسهن الفنانة نادية عزت التي جسدت شخصية فهيمة اللئيمة، وكان له شخصية جذابة ومؤثرة.

وكشف عبدالفتاح، عن قصة الحب التي جمعت بينه وبين الفنانة الراحلة زبيدة ثروت، مؤكدا أنها انتقمت منه عندما تزوج من مخرجة بإذاعة الشرق الأوسط وكتبت كتابها في الثالثة صباحا، لمدة أسبوعين، وكانت صعبة جدا رغم جمالها الأخاذ، لها طريقة خاصة، واشار الى أنه تزوج ٦ مرات بشكل رسمي.

وتستضيف الحلقة أيضا الفنان محمد محمود في ظهور خاص يتحدث عن مشواره الفني حيث قال « قضية عمري كله في المسرح».

وشهدت الحلقة، مداخلة للمخرج أمير رمسيس المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي حيث أعلن خلالها تفاصيل الدورة الرابعة والأربعين للمهرجان.