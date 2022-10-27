"اختارت والدتها".. رفض دعوى أحمد الفيشاوى لضم ابنته لينا لحضانته

الخميس 27/أكتوبر/2022 - 11:15 ص

رفضت محكمة أسرة الخليفة، اليوم الخميس، الدعوى المقامه من الفنان أحمد الفيشاوى لضم ابنته لينا لحضانته، بعد تجاوزها سن 15 عاما.

وكان الفنان أحمد الفيشاوى أقام دعوى طالب فيها بإسقاط الحضانة عن والدة طليقته "دينا الحناوى" والحاضنة لابنته "لينا"، وطلب تخييرها بينه وبين الأم، إلا أن دفاع والدتها قدم مستندات تفيد برغبة الفتاة بتركها في حضانة والدتها، وأنها تعيش منذ فترة خارج البلاد.

وكانت محكمة أسرة مصر القديمة، قد قضت في وقت سابق، بزيادة مصروفات نفقة صغير الخاصة بلينا أحمد الفيشاوي ابنة الفنان أحمد الفيشاوي من زوجته السابقة هند الحناوى إلى 20 ألف جنيه.