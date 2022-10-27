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الخميس 27 أكتوبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

بعد رفع الفائدة.. أسعار الذهب اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022

الذهب
الذهب
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تباينت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022 ، وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 1303 جنيهات للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 1140 جنيها، ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 977 جنيها للجرام، أما سعر الجنيه الذهب فسجل9120 جنيها.

أسعار مصنعية الذهب في مصر
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ورفع البنك المركزي المصري معدلات الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، الخميس، خلال اجتماع استثنائي، ليصبح سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 13.25 بالمئة و14.25 بالمئة على التوالي.

كما رفع المركزي سعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 200 نقطة أساس لتصل إلى 13.75 بالمئة، تم رفع سعر الائتمان والخصم بنفس المقدار، ليصل إلى 13.75 بالمئة.

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