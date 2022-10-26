أسعار الدولار اليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022

الأربعاء 26/أكتوبر/2022 - 09:06 ص

استقرت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، بداية تعاملات اليوم الأربعاء بعد ارتفاعه أمس.

البنك الأهلي المصري: 19.65 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

بنك مصر: 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 19.67 جنيه للشراء، و19.73 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية: 19.66 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.65 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي: 19.63 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 19.63 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 19.64 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.70 جنيه للشراء، و19.73 جنيه للبيع

بنك البركة: 19.61 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.