أسعار الدولار اليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022

استقرت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، بداية تعاملات اليوم الأربعاء بعد ارتفاعه أمس.
البنك الأهلي المصري: 19.65 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.
بنك مصر: 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 19.67 جنيه للشراء، و19.73 جنيه للبيع
بنك الإسكندرية: 19.66 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 19.65 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.
البنك العربي الأفريقي: 19.63 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 19.63 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 19.64 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.70 جنيه للشراء، و19.73 جنيه للبيع
بنك البركة: 19.61 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.