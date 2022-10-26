أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" أمس الثلاثاء، عند مستوى 4410.38 نقاط، مرتفعًا 36.5 نقطة بنسبة 0.84% مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4373.86 نقطة.
وبلغت قيمة التداول مليونًا و309 آلاف و841 ريالًا عُمانيًّا، منخفضةً بنسبة 53.2% مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونين و798 ألفًا و69 ريالًا عُمانيًّا.
اقتصاد
مؤشر بورصة مسقط يقفل مرتفعًا
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أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" أمس الثلاثاء، عند مستوى 4410.38 نقاط، مرتفعًا 36.5 نقطة بنسبة 0.84% مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4373.86 نقطة.
أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" أمس الثلاثاء، عند مستوى 4410.38 نقاط، مرتفعًا 36.5 نقطة بنسبة 0.84% مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4373.86 نقطة.