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الأربعاء 26 أكتوبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

مؤشر بورصة مسقط يقفل مرتفعًا

بورصة مسقط
بورصة مسقط
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أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" أمس الثلاثاء، عند مستوى 4410.38 نقاط، مرتفعًا 36.5 نقطة بنسبة 0.84% مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4373.86 نقطة.
وبلغت قيمة التداول مليونًا و309 آلاف و841 ريالًا عُمانيًّا، منخفضةً بنسبة 53.2% مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونين و798 ألفًا و69 ريالًا عُمانيًّا.

بورصة مسقط ارتفاع