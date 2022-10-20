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الخميس 20 أكتوبر 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على سيدة للاشتباة في خطفها طفلة بالجيزة

الضحية
الضحية
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ألقت أجهزة الأمن القبض على سيدة للاشتباة في خطفها طفلة وتعذيبها بأحد المستشفيات بمنطقة الساحل واصطحابهـا لقسم شرطة المنيرة الغربية بالجيزة.

تعود الواقعة عندما اشتبهت حرس أحد المستشفيات بمنطقة الساحل في سيدة مسنة تحمل طفلة عمرها قرابة ٤ سنوات ومصابة بجروح وكسور، وبسؤالها تضاربت أقوالها وقررت أن الطفلة أبنة لجار لها بمنطقة المنيرة الغربية وسقطت واصيبت فقامت بحملها الي المستشفى، وقامت قرة أمنية بأصحاب المتهمة لمنطقة المنيرة الغربية لاستكمال الفحص والتأكد من صحة الواقعة من عدمها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اتخاذ الإجراءات القانونية القبض علي سيدة المنيرة الغربية بالجيزة