تعرف على استخدامات المعادن المستخلصة من الرمال السوداء

الأربعاء 19/أكتوبر/2022 - 06:53 ص

يستخرج من الرمال السوداء العديد من المعادن المستخلصة مثل: الإلمنيت،، الطاقة الإنتاجية المتوقعة ٢٩٨٠٠٠ طن فى العام، ويساهم فى إنتاج التيتانيوم الإسفنجى وفلز التيتانيوم وسبائكه، وثانى أكسيد التيتانيوم (البويات، البلاستيك،الورق، الجلود ).

ويستخدم الزيركون، ٢٥٠٠٠ طن فى العام ويستخدم فى السيراميك، الأدوات الصحية والزجاج، تبطين الأفران، صناعة الحراريات.

كما يستخدم الجارنت، ١٢٠٠٠ طن فى العام وفى صناعة الحديد الإسفنجى، تغليف أنابيب البترول، الخرسانات الثقيلة، الروتايل، ١١٠٠٠ طن فى العام، يستخدم فى صناعة فلز التيتانيوم، الأصباغ، البويات،الورق والمواد الغذائية،أسياخ المونازيت، ١٤٥ طنا فى العام، ويستخدم فى إنتاج العناصر الأرضية النادرة المستخدمة فى الصناعات عالية التقنية ومصدر ثانوى للحصول على المعادن المشعة (الثوريوم واليورانيوم).