بورصة المغرب تغلق على انخفاض

الأربعاء 19/أكتوبر/2022 - 06:26 ص

أغلقت البورصة المغربية على انخفاض في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيس (مازي) تراجعاً بنسبة 0.32 %، بـ11.323,89 نقطة.

فقد انخفض مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.27% ليستقر عند 912,71 نقطة، كما تراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.48% مسجلاً 854,22 نقطة. وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 26,62 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 589,49 مليار درهم مغربي.