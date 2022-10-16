"بعد إعدام الكتاكيت".. تعرف على أسعار الدواجن في الأسواق

الأحد 16/أكتوبر/2022 - 11:42 م

ارتفعت أسعار الدواجن اليوم الأحد 16 أكتوبر 2022، وسط توقعات بمزيد من الارتفاع في أسعارها خلال الفترة المقبلة نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف.

وتراوحت أسعار الدواجن البيضا، بين 35 و36 جنيهًا للكيلو في المزرعة، لتصل إلى المستهلك بنحو 40 و42 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.

وتراوحت أسعار الدواجن البلدي بين 55 و57 جنيهًا للكيلو، كما تراوحت أسعار الدواجن الساسو «الفراخ الحمراء»:بين 44 و50 جنيهًا للكيلو.

وتراوحت أسعار الأوراك: بين 40 و44 جنيهًا للكيلو، وأسعار البانيه: بين 85 و95 جنيهًا للكيلو، وأسعار الدواجن الرومي: بين 60 و65 جنيها للكيلو.

وجاءت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء: بين 28 و36 جنيهًا للكيلو، وأسعار الدواجن الأمهات البيضاء: بين 28 و36 جنيهًا للكيلو.

أما طبق الكبد والقوانص فجاء بـ 30 جنيها، وسجل كيلو الأجنحة 30 جنيهًا، ووصل سعر كيلو الأرانب إلى 79 جنيهًا، أما كيلو الشيش طاووق فيسجّل سعره 89 جنيهًا