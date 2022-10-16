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الأحد 16 أكتوبر 2022
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مقتل وإصابة 15 شخصا في إطلاق نار داخل حانة في وسط المكسيك

المكسيك
المكسيك
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 أعلنت السلطات المحلية في المكسيك مقتل 12 شخصا وإصابة 3 آخرين في عملية إطلاق نار استهدفت حانة في مدينة "إيرابواتو" في ولاية "جواناخواتو" في وسط المكسيك. 
وأورد راديو "فرنسا الدولي" اليوم /الأحد/ هذا النبأ دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.
وكانت ولاية "جواناخواتو" الصناعية قد تحولت إلى بؤرة نزاع بين مجموعتى "سانتا روزا دى ليما" و"خاليسكو نيو جينيريشن" المعروفتين بتهريب المخدرات وسرقة الوقود، فضلا عن جرائم أخرى.
يذكر أن هذا الهجوم يعد ثانى عملية إطلاق نار واسعة النطاق تشهدها الولاية خلال أقل من شهر. وفى سبتمبر الماضي، قتل مهاجمون 10 أشخاص فى صالة بلياردو فى بلدة "تاريمورو" التابعة للولاية. وقبل أسبوع، شهدت البلاد مقتل عمدة ووالده و16 شخصا آخرين بالرصاص فى ولاية "جيريرو".

المكسيك إطلاق نار حانة إيرابواتو