ثالث الكلية الحربية: تعلمنا الانضباط العسكري وتأهلنا وفقا لأحدث المعايير العالمية

الخميس 13/أكتوبر/2022 - 01:58 م

وأكد الملازم تحت الاختبار أحمد مجدي عبدالمنعم، الثالث على الكلية الحربية، أنه فخور جدا بالتخرج من مصنع الرجال، مهديا فرحته لأهله وأسرته التي تمنت هذا اليوم، مشيرا إلى أنه تعلم الكثير خلال فترة الدراسة مثل الانضباط العسكرى، والمهارات القتالية، والعلوم العسكرية.

وعن شعوره في يوم تخرجه، قال: شعوري لا يوصف اليوم ، فشرف الانضمام للقوات المسلحة لا يضاهيه شرف وسعيد بتكريمي من القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى أن طلاب الكليات العسكرية تعلموا الانضباط العسكري وتأهلوا وفقا لأحدث المعايير العالمية حتى يكونوا جاهزين للانضمام لخير أجناد الأرض.

وأشار إلى أنه يعتبر فترة دراسته داخل الكلية علامة مميزة لن ينساها طيلة حياته العسكرية، وستساعده فى القيام بمهامه فى خدمة وطنه مصر.