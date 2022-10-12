بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

الأربعاء 12/أكتوبر/2022 - 07:02 ص

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 48ر42 نقطة ليبلغ مستوى 48ر7045 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 61ر0%.

وتم تداول 8ر137 مليون سهم عبر 10368 صفقة نقدية بقيمة 2ر52 مليون دينار. وانخفض مؤشر السوق الرئيس 96ر11 نقطة ليبلغ مستوى 81ر5259 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 23ر0% من خلال تداول 5ر63 مليون سهم عبر 2986 صفقة نقدية بقيمة 9ر6 ملايين دينار.

وارتفع مؤشر السوق الأول 53ر63 نقطة ليبلغ مستوى 62ر7894 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 81ر0% من خلال تداول 2ر74 مليون سهم عبر 7382 صفقة بقيمة 3ر45 مليون دينار. في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 98ر8 نقاط ليبلغ مستوى 47ر5406 نقاط بنسبة انخفاض بلغت 17ر0% من خلال تداول 6ر50 مليون سهم عبر 2129 صفقة نقدية بقيمة 2ر6 ملايين دينار.

