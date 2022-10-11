مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق على انخفاض

الثلاثاء 11/أكتوبر/2022 - 03:09 ص

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس منخفضًا 36.08 نقطة ليقفل عند مستوى 11530.37 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 4.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية 139 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 99 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 98 شركة على تراجع.