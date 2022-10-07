إيقاف دعوى "تويتر" ضد ماسك حتى 28 أكتوبر لإتمام الصفقة

الجمعة 07/أكتوبر/2022 - 08:59 ص

أظهرت وثيقة قضائية، أمس الخميس، أن قاضيا في ولاية ديلاوير الأمريكية أمر بوقف دعوى تويتر بحق الملياردير ومؤسس شركة تسلا، إيلون ماسك، حتى الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي يوم 28 أكتوبر للسماح له بإتمام صفقة الاستحواذ على تويتر.

وجاء هذا القرار بعد أن قام ماسك بتغيير المسار بإبداء استعداده لإتمام شراء شركة التواصل الاجتماعى تويتر.

فقد أظهرت وثائق أن ايلون ماسك اقترح المضي قدما في مسعاه الأصلي للاستحواذ على شركة تويتر بمبلغ 44 مليار دولار، داعيا إلى إنهاء دعوى قضائية رفعتها تويتر، والتي من الممكن أن تجبره على الدفع سواء أراد أم لا.